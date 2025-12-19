Sfatare il tabù Bologna e prendersi la finale che vale il primo trofeo stagionale: ecco il doppio obiettivo dell'Inter nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana, in programma domani allo stadio Al-Awwal di Riad. La squadra di Chivu arriva in Arabia Saudita e vede il passaggio del turno: secondo gli esperti di Planetwin365, l'ipotesi dei nerazzurri in finale è proposta a 1,38, contro il successo degli uomini di Italiano fissato a 3. L'attuale capolista in Serie A, reduce da tre vittorie consecutive, è favorita anche nei 90 minuti di gioco regolamentari: sulla lavagna scommesse di Better, l'Inter è data vincente a quota 1,65, il Bologna a 5,40, mentre il pareggio - che porterebbe il match ai calci di rigore - vale 3,80 volte la posta.

Tre degli ultimi cinque confronti tra le due squadre sono terminati con più di due reti e per questo, come riporta Agipronews, i bookmaker privilegiano ancora l'Over, visto a 1,80, mentre l'Under è fissato a 1,90. Nei risultati esatti gli esperti puntano sull'1-1 a quota 6,50. L'1-0 e il 2-0 del'Inter sono invece proposti nell'ordine a 7 e 7,50.

MARCATORI - Lautaro Martinez - autore di otto gol e capocannoniere attuale della Serie A - è il più atteso tra i nerazzurri e viene proposto a 2,20 sulla lavagna marcatori. Al fianco del "Toro" in attacco, uno tra Bonny, Pio Esposito e Marcus Thuram: fissati tutti e tre a quota 2,40. Nella squadra di Italiano occhi puntati invece su Riccardo Orsolini, decisivo con il gol vittoria nel recupero nell'ultimo match tra Bologna e Inter dello scorso aprile: la sua rete si gioca a 3,45.