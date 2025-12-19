Ange-Yoan Bonny arriva in postazione Sport Mediaset pochi minuti prima del calcio d’inizio della partita contro il Bologna per la consueta presentazione del match:

Ti aspettavi di partire così forte?
“Non so, però cerco sempre di fare bene. Le cose vanno bene per ora, poi oggi parto con Thuram però anche Pio e Lautaro sono grandi giocatori”.

Dove può stare il pericolo?
“Il Bologna ha meritato di essere qui, non ci sono favoriti”.

Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 19:10
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
