"Se mi aspettavo Lautaro fuori? No, perché devi vincere per arrivare in finale". Parola di Marco Materazzi, raggiunto da SportMediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter: "Sono comunque quattro attaccanti molto forti, sono all'altezza degli undici titolari", sottolinea Matrix

L'Inter è più forte dell'anno scorso?
"Ora è prima in classifica e dopo la caduta ha sempre una risalita, questa è la cosa che fa ben sperare per il futuro". 

Sezione: Focus / Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 19:36
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print