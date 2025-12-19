"Se mi aspettavo Lautaro fuori? No, perché devi vincere per arrivare in finale". Parola di Marco Materazzi, raggiunto da SportMediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter: "Sono comunque quattro attaccanti molto forti, sono all'altezza degli undici titolari", sottolinea Matrix.

L'Inter è più forte dell'anno scorso?

"Ora è prima in classifica e dopo la caduta ha sempre una risalita, questa è la cosa che fa ben sperare per il futuro".