Cristian Chivu ha scelto la squadra che affronterà in semifinale di Supercoppa italiana a Riad il Bologna. Secondo la Gazzetta dello Sport, come provato in vigilia, non ci sarà la ThuLa a causa di un turno di riposo per capitan Lautaro Martinez: l’attacco di stasera parla solo francese, Marco Thuram accanto a Bonny. Le altre grandi novità riguardano la difesa e il centrocampo. Dietro, nel ruolo di centrale davanti a Martinez, scelto Stefan de Vrij affiancato da Yann Bisseck e Alessandro Bastoni, si ferma un giro Akanji.

In mezzo al campo, il trio Barella, Zielinski e Mkhitaryan: Davide Frattesi, provato a lungo ieri, sperava di dare una sterzata in una gara decisiva dopo mesi di grigio e, invece, alla fine ha scoperto che andrà di nuovo in panchina. A completare il quadro, sulla fascia destra la sesta partita da titolare per il brasiliano Luis Enrique e sulla mancina il solito Dimarco.