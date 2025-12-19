Bologna-Inter di stasera e l'eventuale finale di Supercoppa Italiana, se l'Inter ci arriverà, sarà l'occasione per Francesco Pio Esposito di completare il "grande slam" stagionale in tema di segnature. L'attaccante azzurro, come ricorda oggi Tuttosport, ha infatti segnato almeno una volta in ogni torneo che ha giocato: Mondiale per Club, Serie A, Coppa Italia, Champions League.

Gli manca soltanto la Supercoppa Italiana che si giocherà, per quel che riguarda i nerazzurri, a partire da stasera alle 20 con la semifinale. Dopo tanti elogi, si legge, ci si attende il definitivo salto di qualità.