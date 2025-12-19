A fine stagione il contratto di Mkhitaryan scadrà. In attesa di capire la decisione finale del club nerazzurro e del giocatore, l'Inter avrebbe messo nel mirino un altro centrocampista armeno.

Come riportato dal sito Panorama.ar, la dirigenza nerazzurra segue con particolare attenzione Eduard Spertsyan, centrocampista classe 2000 del Krasnodar e capitano dell'Armenia. Ha concluso la stagione in Russia collezionando 9 gol e 13 assist in 25 presenze e l'Inter avrebbe già mosso i primi passi.