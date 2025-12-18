È il Napoli la prima finalista della Supercoppa Italiana 2025. Il match dell'Al-Awwal Park Stadium di Riad finisce 2-0 per i campioni d'Italia in carica, con il Milan che va ko e viene eliminato dalla competizione. In un primo tempo frizzante, con occasioni da una parte all'altra, gli azzurri riescono a sbloccare la gara al 39': letale la zampata di Neres, bravo ad appoggiare in rete il cross rasoterra di Hojlund solo sporcato da Maignan. Il raddoppio arriva invece al 63' con il diagonale vincente dell'attaccante danese che bacia il palo e poi si spegne in rete.

Adesso il Napoli attende di conoscere l'avversaria della finale di lunedì sera che uscirà fuori dalla sfida di domani tra Bologna e Inter, seconda semifinale della Final Four d'Arabia.