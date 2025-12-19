Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L'operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo.

Sezione: Il resto della A / Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 15:05
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print