"E' bello essere qui a competere con squadre importanti del nostro calcio. Noi siamo la quarta incomoda e vogliamo dare fastidio". Così Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parlando a Radio TV Serie A, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter.

"L'Inter è in grande forma, per noi è un motivo d'orgoglio essere qua dopo aver fatto la storia in Coppa Italia. E' una semifinale tosta ma, ci giocheremo le nostre carte. Io ero venuto qua a Riad con la Fiorentina, è bello perché ci giochiamo una coppa importante, Mi auguro che questa volta si possa gioire, anche se il nostro avversario ci obbliga a giocare una grande partita sotto tutti i punti di vista. C'è entusiasmo e fiducia, con queste armi vogliamo mettere in difficoltà l'Inter"