Marcus Thuram comincia l'intervista con SBA Sport rispondendo a una domanda sul padre, Lilian, leggenda del calcio: "Ci ha insegnato molte cose come padre, tipo il rispetto per gli altri e il valore di vivere insieme. Come ex giocatore, l'importanza della serietà e del lavoro duro nel quotidiano per raggiungere gli obiettivi".

Tikus, in seguito, parla così dei connazionali che hanno deciso di andare a giocare in Arabia Saudita: "Kanté è molto felice qui, cresce anno dopo anno in un calcio dove ci sono molti giocatori di alto livello. C'è anche Coman, lo seguiamo dall'Europa. Penso che sia una cosa davvero fantastica, è un'opportunità conoscere nuovi campionati e stili di gioco".

A proposito della scelta di Inzaghi di lasciare l'Inter per l'Al Hlal, Thuram ha aggiunto: "Credo che sia un ottimo allenatore, uno dei migliori al mondo. Avrà successo ovunque andrà".

Chiusura dedicata alla semifinale di Supercoppa italiana di stasera: "E' una partita molto importante, sappiamo che il Bologna è una squadra forte, lo abbiamo visto nella passata stagione. Hanno vinto la Coppa Italia, sarà difficile".