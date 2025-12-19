L'attivazione muscolare di questa mattina porta buone notizie all'Inter in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di stasera contro il Bologna. Carlos Augusto ha smaltito la lombalgia ed è recuperato almeno per la panchina, fa sapere SportMediaset.

I nerazzurri in questo momento si stanno riposando e si ritroveranno alle 16.45 per la classica merenda, mentre un’ora dopo è in programma la riunione tecnica in cui Cristian Chivu renderà nota la formazione alla sua squadra. Alle 18.15 la partenza verso lo stadio.