Federico Ravaglia, portiere del Bologna protagonista con i rigori parati in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, esprime le sue sensazioni ai microfoni di SportMediaset: "Emozione indescrivibile, siamo venuti a onorare la competizione. Siamo stati bravi a portare la partita al 90' sul pareggio, poi ai rigori è andata bene. Ora ricarichiamo le batterie che ci aspetta un'altra grande partita. Siamo venuti qua per fare la storia del Bologna, affronteremo la vittoria con la voglia di ottenere la coppa".