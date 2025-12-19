Martinez tra i pali, De Vrij al centro della difesa e Zielinski in regia. Sono queste alcune delle scelte di formazione che Chivu, stando alle informazioni raccolte da SportMediaset, ha in mente per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna di questa sera.

Bisseck e Bastoni completeranno la difesa, mentre le fasce saranno occupate da Luis Henrique e Dimarco. A centrocampo Frattesi insidia Barella e Mkhitaryan, mentre in attacco Lautaro è al momento in vantaggio su Bonny per affiancare Thuram.