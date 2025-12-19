Nel corso della conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Juve-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo rapporto col collega Luciano Spalletti: "C'è un rapporto amichevole - ha raccontato Gasp -. Quando era all'Inter è capitato di andare a cena insieme. Quando era ct ci sentivamo spesso, veniva a Zingonia per seguire gli allenamenti. Ora che è alla Juve ci sentiamo poco, ma ci saluteremo cordialmente domani sera. Il clima tra noi due è sereno".

Rispondendo a una domanda sullo stile di gioco delle sue squadre, Gasperini ha ribadito la sua visione del calcio, allergica alle perdite di tempo, citando un esempio recente: "Contro l'Inter il portiere del Como ha avuto la palla nei piedi 51 volte, questa cosa non piace alla gente. Il calcio è giocare in avanti, il passaggio indietro da metà campo al portiere che razza di possesso palla è? Il pubblico vuole vedere i dribbling, i contrasti. Il rischio è che diventi un calcio brutto, che è molto più simile al calcetto che è brutto da vedere. Da amante del gioco del calcio, dico che occorra studiare qualcosa in questo senso".