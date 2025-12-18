La lista dei desideri dell'Inter ha un nome che spicca su tutti: Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy. L'esterno del Genoa, peraltro ultimo avversario in campionato, "ad oggi resta il preferito della dirigenza nerazzurra, che sul mercato dovrà quasi forzatamente investire a causa del lungo stop di Dumfries" si legge sulla Gazzetta dello Sport che spiega: "Per caratteristiche l'inglese rappresenta il profilo perfetto". E non a caso il classe 2004 è davanti rispetto alla scommessa Valincic, a Touré del Pisa e a Palestra dell'Atalanta. "Ma occhio alla concorrenza della Premier League", ma anche ad alcuni club italiani come Napoli e Juve.

Il modus operandi sul mercato di Oaktree è piuttosto chiaro: "Colpi giovani, futuribili, dal futuro garantito" e in tal senso "Norton-Cuffy si inserirebbe alla grande nel contesto interista: è un 2004, ha margini di crescita ancora enormi nonostante il boom di questa stagione, conosce già il campionato italiano (a differenza per esempio del croato Valincic) ma soprattutto non gli manca la fisicità che appartiene a Dumfries". Nel caso in cui l'Inter offrisse una cifra intorno ai 15-20 milioni "è chiaro che il Genoa comincerebbe a vacillare" si legge sulla Rosea che parla di "assist per Oaktree, che lo scorso anno ha fissato a 25 il tetto oltre cui non spingersi". Ma non solo: l'inglese è gestito da Roc Nation, agenzia dagli ottimi rapporti con l'Inter. Tutti elementi che fanno del genoano un profilo da tenere più che semplicemente in considerazione: "Norton-Cuffy-Inter è più di un'idea".