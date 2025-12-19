RB Lipsia in apprensione per il futuro di uno dei suoi giovani prospetti più interessanti, il 17enne centrocampista offensivo Faik Sakar, il cui contratto col club tedesco scade la prossima estate. Fakar è uno dei giocatori di punta della a squadra Under 19 dei Roten Bullen, con la quale ha segnato due gol in sette presenze in campionato in questa stagione; logico quindi che il Lipsia voglia prolungare il contratto di Sakar. Secondo Sky Sports Deutschland, per il nazionale tedesco Under 17 è in ballo un contratto da professionista fino al 2029. Tuttavia, la decisione è ancora in sospeso.

Sakar non ha ancora scelto anche perché diversi club hanno già bussato alla propria porta. Squadre come Club Brugge, Werder Brema e Inter, infatti, hanno tutti messo gli occhi sul ragazzo di Berlino, che è legalmente autorizzato a firmare un contratto con un altro club a partire dalla prossima stagione senza il consenso del suo attuale datore di lavoro a partire dal 1° gennaio.