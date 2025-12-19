Davide Frattesi è il più congeniale candidato per rafforzare il centrocampo della Juventus in vista di gennaio. Come riporta oggi Tuttosport, con l'ex ct azzurro ha segnato 7 reti in 22 presenze, talvolta giocando da trequartista alle spalle della punta.

Il problema è sempre il costo del cartellino: l'Inter non si è mai detta disposta a scendere sotto quota 35 milioni di euro. Lo scambio con Thuram non si farà, i nerazzurri potrebbero al massimo aprire al prestito oneroso con obbligo condizionato. Sullo sfondo le piste low cost Xaver Schlager e Quinten Timber.