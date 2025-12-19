Emiliano Leva, ex allenatore di Davide Frattesi nelle giovanili della Lazio, ha parlato del centrocampista nerazzurro ai microfoni di TMW.

"Sono un pochino titubante in questo genere di situazioni. Davide lo conosco e penso che quando è stato chiamato in causa, anche negli anni scorsi, si è fatto trovare sempre pronto - le sue parole -. Ci sono le dinamiche di squadra, con giocatori non forti, ma fortissimi intorno a lui. Anche l'ultima volta che l'ho sentito gli ho detto: 'Fatti trovare sempre pronto'. È un giocatore che avrebbe bisogno anche di essere titolare, di continuità. Essendo in una squadra di alto livello però devi anche farti trovare pronto come prima riserva".

"Andare in un top club italiano oltre l'Inter? Se in futuro ci fosse la possibilità per lui di andare a giocare nella Roma, nella Juventus o nel Napoli ben venga per lui, farebbe bene come sta facendo bene all'Inter - ha aggiunto -. Uno scambio Thuram-Frattesi? Ci guadagna la squadra che se li mette dentro in rosa: sono due ragazzi di valore, sarebbero acquisti importanti sia per l'Inter che per la Juventus".