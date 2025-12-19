Nell'ambito dei preparativi per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, l'Inter ha festeggiato il primo anniversario dell'Inter Jeddah Academy con una giornata ricca di attività e ospiti speciali. Ieri, alla vigilia della gara con il Bologna, il progetto è stato celebrato alla presenza del vicepresidente Javier Zanetti e dell'ex capitano della squadra femminile dell'Inter Lisa Alborghetti, arrivati ​​all'evento a bordo di un'auto messa a disposizione da BYD, partner automobilistico globale dell'Inter.

Presso il campo di allenamento dell'accademia, circa 200 bambini hanno partecipato alle attività sportive e oltre 400 persone in generale, tra famiglie e accompagnatori, hanno preso parte in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. Il campo è diventato il cuore della giornata, un luogo di incontro e scambio dove i giovani partecipanti hanno potuto vivere in prima persona lo spirito dell'Inter, condividendo valori fondamentali come il rispetto, il lavoro di squadra e la passione per il calcio. L'evento ha accolto anche influencer e personalità di spicco della comunità locale, evidenziando il grande interesse e l'attenzione che il progetto Inter Academy Jeddah ha suscitato fin dal suo lancio e rafforzando ulteriormente i legami tra il club e il territorio.