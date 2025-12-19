L'unica novità di formazione annunciata pubblicamente da Cristian Chivu in vista di sera è Josep Martinez tra i pali, come riporta oggi Tuttosport. Ma le indicazioni della vigilia riguardano anche altri reparti in vista di Bologna-Inter di stasera alle 20.

Secondo il quotidiano, infatti, a destra c'è un ballottaggio tra Luis Henrique e Diouf (favorito il primo) mentre a centrocampo Calhanoglu è di nuovo a disposizione, ma sembra destinato alla panchina. In attacco, invece, spazio alla coppia tutta francese formata da Thuram e Bonny.