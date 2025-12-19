Intervistato da SBA Sport, Cristian Chivu ha parlato così dell'opportunità dell'Inter di mettere le mani sulla Supercoppa italiana: "È un traguardo straordinario, un trofeo di grande valore - le sue parole -. Siamo qui in quattro squadre. In passato partecipavano solo due squadre, la vincitrice del campionato e quella della coppa; ora invece a noi e al Milan è stata data questa opportunità di farne parte e vogliamo onorare questa competizione. Abbiamo una partita molto importante: la semifinale contro una squadra davvero forte, che sta crescendo in modo evidente".

A proposito del Paese che ospita le final 4, l’Arabia Saudita, Chivu ha aggiunto: "Si sta sviluppando in modo evidente, è una tappa speciale negli ultimi tempi. Stanno investendo molto, hanno una volontà seria di crescere e una visione chiara del calcio in generale. Hanno grandi ambizioni per il futuro e stanno costruendo qualcosa che, senza dubbio, avrà un ruolo molto grande. Qui ci sono molti allenatori di livello, che arrivano dall'Europa per dare il loro meglio. Ci sono anche giocatori di qualità, esperti e giovani. Servirà tempo per crescere ulteriormente ma il processo è iniziato qualche anno fa. L'Arabia Saudita ha raggiunto un risultato importante".