Giovanni Fabbian parla così a Sportmediaset a margine del match vinto dal Bologna contro l'Inter dopo i calci di rigore, una vittoria che manda i rossoblu in finale di Supercoppa italiana: "Siamo una squadra unita e lo dimostriamo in queste partite", le parole dell'ex centrocampista nerazzurro. 

Lunedì sfiderete il Napoli in finale, ci credete ora alla vittoria?
"Ovviamente sì, ce la metteremo tutta. Lavoriamo bene, prepareremo la gara in questi giorni". 

