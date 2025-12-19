L'Inter saluta in anticipo la Supercoppa italiana perdendo ai rigori contro il Bologna. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i rossoblu, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 22:16
Autore: Redazione FcInterNews.it
