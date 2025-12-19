Nelle ultime settimane, il nome di Noah Atubolu, portiere tedesco del Friburgo, è stato accostato da alcuni media italiani a Inter e Milan, club che si stanno guardando intorno con l'obiettivo di trovare il profilo giusto in vista della prossima stagione. Le voci di mercato sul 23enne si rincorrono anche in Germania, in particolar modo sulla possibilità che il giocatore possa diventare un giorno l'erede di Manuel Neuer al Bayern Monaco. Prospettiva che il diretto interessato ha commentato così parlando con Sky Sport DE: "Penso che prendere il suo posto sia incredibilmente difficile, il che la dice lunga sulla sua carriera. Tuttavia, sto seguendo la mia strada, il mio sviluppo è tutt'altro che finito. Futuro? Giocherò al cento per cento col Friburgo nella seconda parte di stagione".