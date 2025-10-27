Non è stata una serata positiva per l'Inter, ma al Maradona contro il Napoli Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno tagliato un traguardo speciale. Il primo ha collezionato la sua 300esima presenza in nerazzurro, il secondo invece ha raggiunto quota 200.

L'Inter ha voluto omaggiare i due pilastri nerazzurri e della Nazionale azzurra sui social così: