Non è stata una serata positiva per l'Inter, ma al Maradona contro il Napoli Nicolò Barella e Federico Dimarco hanno tagliato un traguardo speciale. Il primo ha collezionato la sua 300esima presenza in nerazzurro, il secondo invece ha raggiunto quota 200.

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 18:20
Autore: Raffaele Caruso
