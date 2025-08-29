Una bella giocata per uscire dalla linea di pressione. In vista della sfida di domenica contro l'Udinese, la società nerazzurra ha voluto ri-pubblicare il tunnel che fece Yann Bisseck nel corso della scorsa stagione proprio sul settore destro del campo contro i friulani: "Lasciatelo cucinare", ha scritto l'Inter. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 29 agosto 2025 alle 21:25
Autore: Niccolò Anfosso
