Cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026 in pieno svolgimento allo stadio di San Siro, con l'Inter che attraverso il proprio profilo Instagram dà il suo benvenuto speciale a tutti gli atleti che si contenderanno le medaglie a partire da domani: "Questa è casa nostra, benvenuti", il messaggio del club nerazzurro. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 21:53
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
