Kenan Yildiz è il calciatore del mese AIC Serie A di gennaio 2026. L'annuncio arriva dalla Lega Serie A attraverso una nota ufficiale.

IL COMUNICATO - A gennaio la Juventus di Spalletti ha vinto 4 partite, pareggiato in modo sfortunato con il Lecce e perso a Cagliari subendo gol al primo tiro avversario. Uno straordinario momento di forma con molti protagonisti - il sempre sottovalutato Weston McKennie, un redivivo Jonathan David - ma che si poggia sulle prestazioni ormai scontate, per quanto sono regolarmente eccezionali, della stella della squadra: Kenan Yildiz.

Non sono i gol o gli assist di per sé (il più importante quello del 2-0 che spezza la partita contro il Napoli) a parlare per Yildiz, basta in realtà guardarlo ogni volta che è in possesso del pallone. In pochissimi toccano la palla con la sua sensibilità, e ancora meno sono i giocatori con il suo coraggio nel puntare l’avversario. Nessuno come lui trasmette il brivido elettrico di quei giocatori che in ogni momento, da qualsiasi punto del campo, possono creare un pericolo. Yildiz è stato votato come giocatore del mese di gennaio 2026 dai suoi colleghi, con un pugno di voti in più di Martin Baturina, il trequartista del Como che con l’anno nuovo ha trovato un’efficacia mai avuta prima (3 gol e 3 assist in 6 partite).

È un premio a quello che, oggi, a 21 anni ancora da compiere, è uno dei migliori giocatori in assoluto, in ogni partita, del campionato italiano; ma anche al momento della Juventus, che sembra aver cambiato passo.