Daniele Portanova, ex difensore di Napoli e Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli: "Il Napoli non può più sbagliare se crede ancora nello scudetto. Davanti c’è una squadra fortissima che difficilmente lascerà punti per strada, ma il calcio è strano e può succedere di tutto. Il Napoli sa che deve fare sempre il massimo, anche su campi difficili e infuocati come questo, dove l’ambiente pesa tantissimo", ha concluso.