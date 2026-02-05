Gaetano D'Agostino esprime una forte critica attraverso Cronache di spogliatoio parlando del dibattito sui calendari troppo fitti. "Ci lamentiamo sempre a fatto compiuto. Le soluzioni le devono trovare loro. Prendono 8 milioni di euro l'anno, non parlo solo di Conte, trovate le soluzioni. Siamo sempre a cercare le criticità in Italia. In Inghilterra sono 15 anni che fanno 180 partite l'anno eppure vanno a 200 all'ora e guarda caso vincono sempre loro. Siamo vent'anni indietro e stiamo sempre parlando di gente che esprime un concetto sempre non costruendo, sempre lamentandosi".

"Fai giocare i Primavera in Coppa Italia, come ha fatto Chivu - continua D'Agostino -: ha fatto riposare due quinti e ti ha fatto esprimere i giovani. Metti i giovani quando gli altri hanno problemi fisici. Adesso è esploso Vergara, se a Napoli fossero stati al completo non avrebbe giocato nemmeno a nascondino".