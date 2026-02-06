Prepariamoci insieme a Sassuolo-Inter, match in programma domenica pomeriggio. Chivu pronto ad almeno 9 cambi rispetto a Inter-Torino, resta sempre il ballottaggio lì davanti per una maglia da titolare al fianco di Lautaro. Thuram oggi è finito dietro ad Esposito nelle gerarchie.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Print