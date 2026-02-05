Intervistato da TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla parla così della lotta Scudetto in Serie A: "La Juve? Spalletti ha una personalità che gli permette di fare bene con tutti. E i risultati si vedono. Dall'inizio forse avrebbe avuto più tempo per sistemare le cose. Per me la Juve è da primi quattro posto e c'è. Secondo me non ci sono dieci punti di differenza con l'Inter, magari sarebbero stati 5-6...".