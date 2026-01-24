Ci mancava solamente il guizzo di Mkhitaryan nella serata di ieri a San Siro. L'Inter ha strapazzato il Pisa e dopo il pokerissimo è arrivata anche la rete del centrocampista armeno ad arrotondare un punteggio tennistico. La società nerazzurra, tramite i suoi canali social, ha esaltato il guizzo dell'armeno: "Puntuale come un treno", ha evidenziato il profilo X dell'Inter.

Il treno 🇦🇲 è arrivato puntuale 🚅 pic.twitter.com/8NC0uPkaeT — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 24, 2026