Prepariamoci insieme a Sassuolo-Inter, match in programma domenica pomeriggio e valido per la 24a giornata di Serie A. Le ultimissime di formazione. Spazio anche all'interesse del Bayern Monaco per Bisseck.
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Venerdì 06 feb
- 20:12 Juventus, problema per Conceiçao: possibile riposo contro la Lazio in vista del match con l'Inter
- 19:58 Stabile e De Pieri al Bari, il DS Di Cesare: "Puntiamo sulla freschezza. Pensando a ciò che offre il mercato"
- 19:43 Orsi: "Chivu? Sembra che allena l'Inter da dieci anni. Ha portato tranquillità, idee e risultati"
- 19:29 Barcellona, Flick vuole cancellare la semifinale con l'Inter: "Lavoriamo per vincere la Champions"
- 19:14 Qui Sassuolo - Esercitazioni specifiche per reparto verso l'Inter. Domani la conferenza di Grosso
- 19:00 Rivivi la diretta! CHIVU pigliatutto all'esame neroverde: INCUBO SASSUOLO. BAYERN su BISSECK, cosa FARE?
- 18:55 Zielinski on fire, il Sassuolo è la sua vittima preferita per gol e assist. Il polacco ad un passo da un record
- 18:40 Bookies - Inter favorita sul Sassuolo. Lautaro in pole tra i possibili marcatori
- 18:26 Cocchi rivive la serata di Coppa Italia: "Grande emozione e tanta voglia di migliorare"
- 18:11 Youth League, agli ottavi ostacolo Real Betis per l'Inter di Carbone: stabiliti data e ora della sfida
- 17:57 L'agente Naletilic: "Jakirovic talentuoso e di buona prospettiva. Sucic? Lui e Baturina hanno troppa qualità e talento"
- 17:42 Modena, Sottil: "Massolin all'Inter un orgoglio. Condizionato dalla cessione? Quando era nella sede nerazzurrra..."
- 17:28 'Caso Audero', l'avvocato La Francesca analizza il possibile ricorso dell'Inter: "I 'pro' sembrano prevalere sui 'contro', ecco perché"
- 17:14 Oggi la presidente del Parlamento Europeo all'Inter HQ: incontro e scambio di doni con Marotta e Bugeja
- 17:00 Serie A, Yildiz è il miglior calciatore del mese di gennaio per l'AIC: battuto Baturina
- 16:45 Sky - Verso Sassuolo-Inter, Chivu ancora con tre assenti di lusso. Al Mapei Stadium sei novità
- 16:30 UFFICIALE - Torino, chiuso il rapporto con Schuurs. L'olandese si ruppe il crociato nel match con l'Inter
- 16:16 Petardo Audero, scattano gli arresti domiciliari per il tifoso 19enne. Il gip: "Concreto pericolo per le persone presenti"
- 16:02 Niente Inter, Mlacic spiega la scelta Udinese: "Questa è la tappa giusta". Inler assicura: "È molto forte"
- 15:48 videoInter, chi si rivede? Adriano alla Pinetina: l'abbraccio a Chivu e l'incontro con Thuram
- 15:34 UFFICIALE - Thiago Romano lascia l'Inter: l'argentino ha firmato con l'OFI Creta fino al 2029
- 15:20 Nainggolan: "All'Inter i tifosi mi hanno voluto bene, ma a Milano non mi sentivo a mio agio. Totti? Zanetti fa il vp da anni..."
- 15:05 Inter-Torino, è Kamaté-mania. Premio per Diouf, chiude Carlos Augusto
- 14:50 Torino, Baroni approva Kulenovic: "Contro l'Inter ha avuto una straordinaria disponibilità"
- 14:35 Inter gigante in trasferta: sette vittorie consecutive lontano da San Siro. E Sommer non prende gol dal 14 dicembre
- 14:21 Playoff Champions, la rosa ufficiale del Bodo/Glimt per il doppio confronto con l'Inter
- 14:07 videoMilano-Cortina, continua il viaggio della fiamma olimpica: Yao Ming tedoforo sotto la sede dell'Inter
- 13:52 Marotta: "L'inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro un orgoglio. Chivu tedoforo? E' un testimonial importante, sa insegnare calcio"
- 13:38 Kamate, da titolare a sorpresa a MVP con il Torino. Chivu guarda le Under, per la gioia di proprietà e dirigenza
- 13:24 Youth League, l'Inter pesca il Betis agli ottavi: gara secca in casa. Benfica o AZ Alkmaar in caso di qualificazione
- 13:10 Sassuolo-Inter, occhio al cronometro: le due squadre eccellono per gol nel primo quarto d'ora. E all'andata Dimarco colpì al 14'
- 12:56 SM - Ieri Kolarov alla New Balance Arena: il vice di Chivu ha preso appunti sulla Juve
- 12:42 Berardi cannoniere al Mapei Stadium contro l'Inter: otto gol segnati. Lautaro ha colpito il Sassuolo 5 volte
- 12:28 Sassuolo-Inter, domenica il 12esimo confronto al Mapei: il bilancio vede i nerazzurri in vantaggio di una vittoria
- 12:14 Damiani: "Faccio davvero fatica a dire chi si sia mosso meglio nel mercato di gennaio"
- 12:00 La CHIVUCRAZIA non fa sconti, oggi THURAM è dietro a PIO. E non per i NUMERI. Tra SASSUOLO e JUVE...
- 11:45 Milano Cortina 2026, l'interista Sommer commentatore per la tv svizzera nella cerimonia d'apertura
- 11:30 Tiribocchi: "Dovbyk meglio di Lautaro? L'ho detto, ma vi spiego perché"
- 11:16 CdS - Under-23 serbatoio per Chivu: eccezionale il lavoro di Vecchi
- 11:02 CdS - Manovra, corner e tiri da fuori: l'Inter è una macchina da gol. Che divario con le altre!
- 10:48 GdS - Chivu cambia tanto, il piano funziona. E se anche Diouf...
- 10:34 Sport1 - Il Bayern Monaco cerca un difensore, idea Bisseck. Il nerazzurro in ballottaggio con un giovane
- 10:20 Cherubini: "Bonny? Vi racconto cosa accadde un anno fa durante il mercato"
- 10:06 Adriano: "Inter e Italia nel mio cuore. Sorpreso da Chivu, mi fa piacere. Esposito? Dico che..."
- 09:52 Riso: "Frattesi-Inter, legame speciale: è felice di essere rimasto e sono certo che..."
- 09:38 TS - Kamate e i suoi fratelli: l'Under 23 funziona e ora si aspettano gli altri ragazzi
- 09:24 TS - Gioco verticale, giovani e intensità: il manifesto di Chivu per la sua Inter
- 09:10 CdS - Thuram con Lautaro, Barella e Calhanoglu ancora out: la probabile formazione
- 08:56 Kamate boom, Zanchetta: "Giocava un calcio istintivo e di strada, ora è migliorato. Under-23 decisiva, Chivu ci ha visto lunghissimo"
- 08:42 GdS - Champions, la lista Uefa per la seconda fase: Inter senza mercato, tutto invariato
- 08:28 GdS - Kamate in volo con "papà" Chivu: l'Inter ha trovato in casa un altro Dumfries?
- 08:14 GdS - Chivu ricambia l'Inter: nove novità rispetto al Torino. Barella e Calhanoglu con la Juve
- 08:00 Youth League, l'Inter elimina il Colonia. Friemel, Stapelmann e Niang in coro: "Lo stadio è stato incredibile"
- 00:00 Fortunate le squadre che si fanno eliminare
Giovedì 05 feb
- 23:48 L'Atalanta vince, ma Palladino mette in guardia le altre: "La Juve mi ha impressionato"
- 23:34 Portanova: "Il Napoli non può più sbagliare se crede ancora nello Scudetto"
- 23:20 Rampulla: "Non ci sono dieci punti di distacco tra Inter e Juventus, con Spalletti magari sarebbero stati 5-6"
- 23:06 L'Atalanta schiaccia la Juve: tris della Dea, bianconeri fuori dalla Coppa Italia
- 22:52 Ranocchia "ritorna a casa". L'ex difensore nerazzurro in visita alla Pinetina insieme a Zanetti
- 22:38 Nuova avventura in tv per Zenga? L'ex portiere sarebbe tra i selezionati per la nuova edizione del GF Vip
- 22:24 L'Inter celebra Chivu nei panni di tedoforo: "Un altro momento da pelle d'oca. Emozione indescrivibile"
- 22:10 Tiribocchi: "Per me Dovbyk è più forte di Lautaro, lo dico per un motivo"
- 21:56 Playoff Champions League, da domani 6 febbraio la vendita dei biglietti per la trasferta in casa del Bodø/Glimt
- 21:42 McKennie-Juventus, distanza per il rinnovo e contratto in scadenza: l'Inter si è informata per il colpo a costo zero
- 21:28 Cremonese-Inter, 'l'ultrà del petardo' rompe il silenzio: "Chiedo scusa ad Audero, alle due società e ai tifosi"
- 21:13 Juventus, Chiellini: "La squadra sta migliorando, c'è più fiducia. C'è bisogno di tutti in questo mese difficile"
- 20:57 Atalanta, Percassi: "Sappiamo di essere ancora una realtà provinciale, ma andremo avanti senza rimpianti"
- 20:42 Di Marzio svela l'offerta del Bournemouth per Luis Henrique: "Ecco le cifre. L'Inter ci avrebbe guadagnato"
- 20:28 Serata da sogno per Kamate alla prima uscita tra i grandi. La promessa: "Il lavoro è appena cominciato"
- 20:14 Nuovo San Siro con l'Inter, Oettle (CEO Milan) non si nasconde: "L'ambizione è costruire uno dei migliori stadi d'Europa"