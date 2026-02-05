"Lo stadio è un tema enorme" ammette Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, protagonista di uno degli interventi durante la SPOBIS Conference di Amburgo. Il dirigente del club rossonero spiega l'evoluzione del progetto del nuovo San Siro che coinvolge il Diavolo e l'Inter: "Sono arrivato nel 2019 e mi dissero subito: 'Dobbiamo vendere i naming rights del nuovo stadio'. Ora siamo nel 2026. In Italia l’innovazione infrastrutturale è lenta. Ma abbiamo raggiunto un grande traguardo: abbiamo comprato lo stadio. Ora stiamo pianificando il nuovo impianto accanto a San Siro. Il vecchio stadio verrà in gran parte demolito, resterà un museo. Vorremmo andare più veloci, anche per i partner. Ma l’ambizione è costruire uno dei migliori stadi d’Europa", le parole raccolte da Calcio e Finanza.