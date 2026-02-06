Fernardo Orsi, in un'intervista rilasciata a Cagliari News, ha elogiato Cristian Chivu e il suo lavoro da quando siede sulla panchina dell'Inter.

"Sembra da dieci anni che allena l’Inter, per come si pone, per com’è entrato in seno a questa squadra reduce dalla scorsa stagione, caratterizzata dalle due grandi delusioni tra finale di Champions League e lotta scudetto - le sue parole -. Si presumeva che dovesse ricostruire mentalmente la rosa, invece è entrato in punta di piedi ma soprattutto con idee, con tranquillità e calma, quindi i risultati si vedono".

"L’Inter ha lasciato per 9/11 la stessa squadra dell’anno scorso. Poi si è fatto male Dumfries, ha preso giocatori come Sucic, Luis Henrique, ma anche calciatori d’esperienza come Akanji, che sta dando una grossa mano. Il tecnico sta facendo un buon lavoro, considerato che si tratta pur sempre di un esordiente almeno nelle grandi squadre", ha aggiunto.

"Per lo scudetto l’esito di Bologna-Milan parla chiaro, i rossoneri hanno ottenuto tre punti importanti e rimane aperta la corsa dietro l’Inter capolista. In Champions League ci sarà una bagarre incredibile come nessuno se lo aspettava con i rossoneri, Juventus, Roma, Napoli e Como - conclude -. La formazione di Fabregas è una squadra incosciente e imprevedibile, che gioca senza troppi pensieri; pensieri che può mettere alle avversarie quando l’affrontano. Secondo me Milan e Napoli andranno in Champions League, sarà un testa a testa tra Juventus e Roma, in tal senso peseranno gli scontri diretti".