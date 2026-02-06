"Se l'Inter a questo punto della stagione guarda tutti dall'alto in Serie A è principalmente per una fase offensiva strepitosa". Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che evidenzia la capacità enorme dei nerazzurri di andare a segno.

"La squadra di Chivu è di gran lunga quella che segna di più con i suoi 52 gol, ben 13 in più del secondo miglior attacco, quello della Juventus di Spalletti. Terzo il Milan a quota 38, davanti al Como (37). Il Napoli al momento ha segnato addirittura 19 gol in meno. Ma non solo. I nerazzurri sono quelli che creano di più, grazie a una manovra che con il cambio in panchina è diventata addirittura più propositiva e meno speculativa. Alzando il baricentro, è arrivata a creare più di 45 expected goals, 4 in più della Juventus, seconda anche in questa graduatoria, con il Milan terzo a quota 38,86", aggiunge il CdS.

I numeri dimostrano la bontà del lavoro offensivo dei nerazzurri. Sono 99 le grandi occasioni create dall'Inter, addirittura 32 in più del Milan e 34 in più della Juventus. "Rispetto al passato sono diventati anche più cattivi sotto porta. Vanno a segno con maggiore continuità dei rivali: la percentuale realizzativa è del 12,4%, davanti a Milan e Cagliari, ferme sul podio della classifica speciale al 12,2% e 11,9% - si legge -. Il Napoli è quinto, dietro al Como, con il 10,9%".