Sarà Nicolò Dorillo della sezione di Torino a dirigere la sfida che domenica pomeriggio metterà di fronte Triestina e Inter Under 23 allo stadio Nereo Rocco. Dorillo sarà assistito da Andrea Barcherini di Terni e da Matteo Di Berardino di Teramo, con Michele Maccorin di Pordenone nelle vesti di quarto ufficiale. L'addetto al Football Video Support sarà Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo. 

