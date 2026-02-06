Dieci erano stati i cambi di formazione di Chivu tra Cremonese e Torino. Altri nove sono previsti tra la Coppa Italia e il Sassuolo domenica. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno, per questo importante turno di Serie A, è indirizzato a confermare solo un paio di giocatori tra quelli scesi in campo dal 1' a Monza contro i granata.

I due sono Thuram e Mkhitaryan, anche se nel caso del francese bisogna fare attenzione a Esposito, pronto a insidiarne il posto. Per il resto, ripristinata l'impalcatura solita con Bisseck-Akanji-Bastoni in difesa, Luis Henrique e Dimarco sulle fasce e Sucic-Zielinski-Mkhitaryan in mezzo. "La prossima settimana invece tornano disponibili Calhanoglu e Barella, che puntano la Juve", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.