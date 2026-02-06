Ufficializzato il suo addio all'Inter e il suo passaggio all'OFI Creta, un ritorno per lui in Grecia dopo gli anni nelle giovanili del Panathinaikos, Thiago Romano ha sostenuto il primo allenamento con la nuova maglia rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo giocatore del club ellenico: "Sono davvero felice di tornare qui in Grecia, in un club importante come l'OFI. Fin dal primo momento hanno dimostrato fiducia in me e questo è qualcosa di cui sono grato. L'OFI ha un mondo che vive e respira per la squadra. Questa atmosfera ti fa sentire speciale. Voglio che sappiano che avranno un altro tifoso allo stadio".
Sezione: News / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 20:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
