Nessun ingresso dal mercato di gennaio e, di conseguenza, nessuna novità nella lista Uefa dell'Inter per la seconda fase della Champions League che partirà la prossima settimana con il playoff che metterà di fronte i nerazzurri ai norvegesi del Bodoe/Glimt (andata il 18 febbraio in Norvegia, ritorno il 26 febbraio a San Siro). L’unico calciatore ceduto, Palacios, non era stato iscritto neppure a settembre, come ricorda la Gazzetta dello Sport.

LA LISTA UFFICIALE

Portieri: Sommer, Martinez, Di Gennaro;

Difensori: Dumfries, De Vrij, Acerbi, Akanji, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Bastoni;

Centrocampisti: Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella;

Attaccanti: Lautaro, Thuram, Bonny, Esposito (lista B).

Sezione: Focus / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 08:42 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print