Era la serata dei debutti in panchina di Sammarco e Hjliemark. Alla fine tra Verona e Pisa vince la paura: al Bentegodi esce fuori un pareggio a reti bianche che non serve a nessuno e complica ancora di più le rispettive operazioni salvezza. Orban e Moreo colpiscono due pali, ma lo 0-0 di questa sera (stesso risultato dell'andata) rappresenta una sorta di tassello del rammarico.