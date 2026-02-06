C'era anche Aleksandar Kolarov tra gli spettatori che ieri sera hanno assistito dal vivo ad Atalanta-Juve di Coppa Italia, alla New Balance Arena di Bergamo. Il vice di Cristian Chivu ha approfittato della comoda occasione per prendere appunti sulla squadra di Luciano Spalletti in vista del derby d'Italia, in programma il prossimo 14 febbraio, a San Siro. Lo riporta Sportmediaset.
Data: Ven 06 febbraio 2026
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
