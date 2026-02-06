C'era anche Aleksandar Kolarov tra gli spettatori che ieri sera hanno assistito dal vivo ad Atalanta-Juve di Coppa Italia, alla New Balance Arena di Bergamo. Il vice di Cristian Chivu ha approfittato della comoda occasione per prendere appunti sulla squadra di Luciano Spalletti in vista del derby d'Italia, in programma il prossimo 14 febbraio, a San Siro. Lo riporta Sportmediaset

Sezione: Focus / Data: Ven 06 febbraio 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
