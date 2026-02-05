Saranno spiccioli nel contesto generale, ma la Coppa Italia non è solo motivo d'orgoglio. Come ricorda Calcio e Finanza, infatti, raggiungendo la semifinale della competizione dopo aver battuto il Torino ieri nei quarti, l'Inter ha portato a 2,7 milioni di euro la 'raccolta' nel torneo. Questa infatti la somma dei ricavi tra ottavi, quarti e semifinale. In caso di raggiungimento dell'ultimo atto, senza vittoria, i nerazzurri porterebbero a 4,6 milioni di euro il proprio guadagno mentre sollevare al cielo il trofeo varrebbe altri 4,4 milioni di euro per un totale di 7,1 milioni che pochi non sarebbero.

Per l’edizione 2025/26, la distribuzione dei premi è così strutturata:

• accesso agli ottavi di finale: 400 mila euro

• accesso ai quarti di finale: 800 mila euro

• qualificazione alle semifinali: 1,5 milioni di euro

• finalista perdente: 1,9 milioni di euro

• vittoria della Coppa Italia: 4,4 milioni di euro