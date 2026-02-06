Yann Sommer, estremo difensore svizzero dell'Inter, commenterà la cerimonia d'apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Lo farà per l'emittente SRF, che ha annunciato attraverso i propri canali social la presenza del portiere nerazzurro.

