Durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che sta seguendo nelle vesti di commentatore d'eccezione della SRF, la TV di Stato della Svizzera tedesca, Yann Sommer ha anche aperto una breve parentesi sull'Inter e sul suo futuro in nerazzurro dando un annuncio: "Nelle prossime settimane incontrerò l'Inter per discutere nel merito", le parole dell'esperto estremo difensore elvetico, che i rumors danno come sempre più lontano da Milano con l'Inter che sta valutando già il nome dell'eventuale successore, con Guglielmo Vicario ed Elia Caprile in prima fila. 

Ven 06 febbraio 2026
Christian Liotta
Christian Liotta
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
