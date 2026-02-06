Durante la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che sta seguendo nelle vesti di commentatore d'eccezione della SRF, la TV di Stato della Svizzera tedesca, Yann Sommer ha anche aperto una breve parentesi sull'Inter e sul suo futuro in nerazzurro dando un annuncio: "Nelle prossime settimane incontrerò l'Inter per discutere nel merito", le parole dell'esperto estremo difensore elvetico, che i rumors danno come sempre più lontano da Milano con l'Inter che sta valutando già il nome dell'eventuale successore, con Guglielmo Vicario ed Elia Caprile in prima fila.