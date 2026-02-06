Fiducia per lui dal primo minuto ripagata con una prova interessante contro il Torino. Matteo Cocchi, terzino dell'Under 23 nerazzurra che mercoledì sera ha avuto la possibilità di giocare con la prima squadra nerazzurra nel quarto di finale di Coppa Italia contro i granata, torna sul proprio profilo Instagram a rivivere le sensazioni di una serata per lui indimenticabile: "Prima volta dal primo minuto con questa maglia. Bellissima serata, grande emozione e tanta voglia di continuare a lavorare e migliorare".