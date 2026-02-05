La Gazzetta dello Sport racconta di quando Angelomario Moratti, figlio di Massimo, consigliava caldamente al padre l'acquisto di Eden Hazard. Era il 2011, all'Inter serviva il sostituto di Sneijder e il belga era la stella del Lille. Non se ne fece nulla. Oggi proprio l'ex Chelsea e Real ne parla alla rosea.
È mai stato vicino a giocare nella nostra Serie A?
"A dire il vero... no. Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Galliani. Ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Berlusconi, ma anche loro non si sono mai fatti avanti...".
Da Sarri ad Ancelotti, nella sua carriera ha avuto svariati allenatori italiani...
"È vero, con loro ho vinto molto. Tra me e Sarri si era creato un rapporto speciale, credo che la sua idea di calcio sia molto vicina alla mia. Ogni tanto, però, gli dicevo che i suoi allenamenti erano noiosi. Non è una critica, anche perché i risultati danno ragione a lui, così come a Conte. Antonio era incredibile, ci faceva fare un’infinità di ripetizioni...".
Chi è il migliore con il quale ha lavorato?
"Non è italiano, ma lo conoscete bene: Mourinho, un comunicatore straordinario. Il modo in cui ragiona e trasmette i suoi pensieri ai calciatori è strepitoso".
Torniamo a Conte: oggi allena i suoi amici e connazionali Lukaku e De Bruyne.
"Un tempo guardavo molto di più la Serie A, non volevo perdermi le giocate di Mertens e Nainggolan. Adesso un po’ meno, però sono curioso di rivedere Kevin al rientro dall’infortunio. Con Conte si possono divertire, ma negli ultimi cinque anni l’Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte d’Italia".
I nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto?
"Sì, anche se da un momento all’altro possono cambiare tante cose. La Juventus è in ripresa, il Napoli ha qualità. Chivu, però, può fare bene anche in Champions League. Se raggiungi due finali in tre anni, non è certo un caso. I dirigenti sono competenti, i calciatori sono forti e il pubblico di San Siro fa la differenza".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 12:56 Il Giornale - In estate la porta dell'Inter dovrebbe tornare a parlare italiano: due i profili in lizza
- 12:42 CdS - Chivu coraggioso, Inter in semifinale. Ma ora avrà due partite in più...
- 12:28 D'Agostino: "Calendari pieni? Prendi 8 milioni, trova le soluzioni come fa Chivu. Vergara senza ko non giocava nemmeno a nascondino"
- 12:14 UFFICIALE - Nuovo portiere per l'Inter Women: Ívarsdóttir in prestito fino a giugno
- 12:00 Giovani lanciati, gestione del gruppo, campo, mercato e... frecciatine: CHIVU dà una LEZIONE a TUTTI
- 11:45 Sacchi: "Mancano 49 giorni alla Partita della Vita. Esposito, Palestra e Vergara: Gattuso avrà preso nota"
- 11:30 Sassuolo, Carnevali: "Quasi salvi? Merito di Grosso. Sarà dura trattenere Muharemovic"
- 11:16 Hazard svela: "Moratti mi faceva tanti complimenti, ma io avevo altri desideri. Mourinho il migliore. L'Inter? È da 5 anni la più forte d'Italia"
- 11:02 CdS - Diouf sfrutta la chance: il francese ha confermato di poter essere importante
- 10:48 I retroscena del mercato dell'Inter: il rimpianto è uno solo. Tanti giochi a incastri a vuoto, mai prime scelte
- 10:34 Del Piero: "L'Inter ha impegni gravosi, Milan rivale numero uno ma se la Juve vince a San Siro..."
- 10:20 Ranocchia: "Coppa Italia? Bene per l'Inter andare fino in fondo: vi spiego perché. E su Thuram..."
- 10:06 Infantino all'U-Power Stadium: "Allo stadio per l'Inter come quando ero piccolo"
- 09:52 Carnevali: "Inter strafavorita, ma proveremo lo scherzetto. Muharemovic? Sì, i nerazzurri lo hanno chiesto. Ma..."
- 09:38 Pagelle TS - Diouf, che media gol. Frattesi fatica a carburare
- 09:24 TS - Basta l'Inter ter per la "scocciatura" Coppa Italia. Il Toro? Una barzelletta
- 09:10 Pagelle CdS - Bocciati Frattesi, Cocchi e Sucic. Diouf sfrutta la chance
- 08:56 Moviola GdS - Eccessivi i gialli a Pio e Maripan. Giusto cancellare il 2-2
- 08:42 Diouf a SM: "Adesso gioco nella mia posizione naturale ed è più facile per me. Il gol lo dedico a Thuram"
- 08:28 Pagelle GdS - Diouf il migliore, bravo Kamaté, ok Bonny e Thuram
- 08:14 GdS - Il Torino avrebbe meritato il pari. Alla fine tutti contenti, più o meno
- 08:00 La necessità diventa virtù: Chivu chiude il bastardo mercato, calando un poker francese con Kamate assistman
- 07:30 L'Anorthosis Famagosta cambia allenatore: Camoranesi dirigerà la squadra di Stefano Sensi
- 00:05 videoInter-Torino 2-1, Tramontana: "Squadra sperimentale e gara prevedibile. Bravi Cocchi e Kamaté"
- 00:00 I ragazzi vanno bene
- 23:48 Inter-Torino, la moviola - Marchetti si scatena con i gialli, ma sbaglia su Esposito. Giusto annullare il gol di Prati
- 23:48 Diouf a ITV: "Sono contento se posso aiutare la squadra, queste gare non sono mai facili"
- 23:46 Diouf in conferenza: "Contento del gol e della prestazione. Tante differenze tra calcio italiano e francese"
- 23:46 Torino, Kulenovic a SM: "Meritavamo di più, peccato. Inter la più forte d'Italia? Vedremo a fine stagione"
- 23:41 Chivu in conferenza: "Critiche per la semifinale prima del derby? Non capisco un c... di calcio. Barella e Calha..."
- 23:34 Chivu a ITV: "Carlos, Acerbi, Frattesi, Bonny: per me non sono riserve quando giochi ogni tre giorni"
- 23:29 Cocchi a ITV: "Ho cercato di dare il massimo e di inserirmi in questa bellissima squadra"
- 23:28 Torino, Baroni in conferenza: "Spiace per l'eliminazione, ma ho visto cose positive. Asllani? Non parlo degli assenti"
- 23:27 Chivu a SM: "I ragazzi dell'Under 23 possono darci una mano. Il mercato è bastardo ma ho un gruppo valido"
- 23:21 Kamate a ITV: "Abbiamo dato tutto e abbiamo meritato, Chivu mi ha dato dei consigli prima del match"
- 23:16 Torino, Baroni a SM: "Soddisfatto della prestazione, la squadra è viva. Molto meglio nel secondo tempo"
- 23:15 Torino, Kulenovic in conferenza: "Contento per il gol, deluso per il risultato"
- 23:08 Bonny al 90esimo a SM: "Siamo contenti per la vittoria. Lì davanti siamo tanti e facciamo tutti bene"
- 23:08 Carlos Augusto al 90' a SM: "Siamo l'Inter e giochiamo per vincere. Kamate e Cocchi? Devono continuare così"
- 22:58 La Française des démi-finales: le reti di Bonny e Diouf regalano all'Inter le semifinali di Coppa Italia, Torino ko 2-1
- 22:57 Inter-Torino, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Torino, le pagelle - Kamate sfrutta l'assist, il gol segnato da Diouf su inserimento ha un duplice significato
- 22:56 Inter-Torino 2-1, Triplice Fischio - Serata non semplice, obiettivo raggiunto: nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-TORINO: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:08 Inter-Torino, anche a Monza è passione nerazzurra: oltre 12 mila spettatori
- 21:58 Carbone: "I ragazzi hanno giocato con coraggio e qualità davanti a 50 mila persone. Sono pazzi"
- 20:46 Marotta: "Gennaio è un mercato di riparazione, noi non dovevamo riparare niente". E sul duello col Milan...
- 20:40 Torino, Petrachi a SM: "L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A. Servirà sana cattiveria"
- 20:35 Diouf a SM: "Ho già segnato in Coppa Italia, stasera voglio fare lo stesso. Felice di giocare"
- 20:34 Torino, Coco a SM: "L'Inter è forte e lo sta dimostrando, non sarà facile"
- 20:30 FOTO - Il secondo anello verde esprime solidarietà ad Emil Audero: striscione per il portiere
- 20:29 Diouf a ITV: "Felice di giocare nella miglior posizione per me, stasera non sarà facile"
- 20:25 Youth League - Gli Up&Down di Colonia-Inter: Garonetti, rientro da sogno! Che ingresso in campo per Kukulis
- 20:17 Mauro: "Juve, ora è giusto parlare di quarto posto. Sfida all'Inter? I nerazzurri avranno tutto da perdere"
- 20:05 Youth League - Estasi nerazzurra a Colonia! L'Inter gela i 50.000 tifosi di casa con due gol nel recupero, 1-3 in Germania
- 20:03 Guai per la Triestina prossima avversaria dell'Inter U23: la Guardia di Finanza perquisisce la sede, i motivi
- 19:59 Forfait dell'ultimo secondo per Chivu: Darmian messo ko da una gastroenterite, non giocherà Inter-Torino
- 19:49 Palacios torna in campo con l'Estudiantes: "Sono stato fermo a lungo in Italia, giocare di nuovo è positivo"
- 19:34 Petardo su Audero, il pm di Milano chiede i domiciliari per il 19enne arrestato ieri
- 19:20 Udinese, Inler dopo l'acquisto di Mlacic: "Conosco i giocatori che arrivano. La chiave per le big che faticano è..."
- 19:06 Stefanelli spiega il mercato dell'Empoli: "Candela è arrivato dopo il rientro all'Inter di Carboni"
- 18:52 Durante: "L'Inter non ha risolto il problema a destra. Scudetto, lo scontro diretto candida il Milan"
- 18:38 Inter-Torino, stasera la 16esima sfida in Coppa Italia: nerazzurri in vantaggio a livello di passaggi del turno
- 18:24 Sky - Inter-Torino, Chivu ancora indeciso tra Thuram e Pio: il Tikus leggermente avanti. Cocchi dal 1'
- 18:10 Palladino: "Teniamo alla Coppa Italia e proveremo a battere la Juve e passare il turno con tutte le nostre forze"
- 17:56 Inter, la semifinale di Coppa Italia è un'abitudine dal 2019-20: il dato. Il Torino manca dal 93/94
- 17:42 MediaScore Serie A, il petardo contro Audero catalizza l'attenzione social. Lautaro svetta: riferimento assoluto
- 17:28 Qui Torino, ventuno i giocatori convocati da Baroni per la sfida all'Inter di stasera: out Casadei
- 17:14 Atalanta, Carnesecchi avvisa le altre: "In Coppa Italia c'è tanta voglia di fare bene"
- 17:00 Coppa Italia, Topalovic convocato per Inter-Torino? Sul sito della Lega Serie A l'aggiornamento col suo numero di maglia