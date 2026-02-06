Intervistato a margine dell’inaugurazione di 'Casa Italia', alla Triennale a Milano, Beppe Marotta ha parlato così a poche ora dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: "L'inaugurazione a San Siro, da uomo di sport, è un orgoglio - le parole del presidente dell'Inter ai cronisti -. Lo è anche per la città di Milano, per il calcio e per lo sport italiano. Vivremo un momento straordinario come la cerimonia inaugurale dei Giochi che rappresentano l’Italia e il made in Italy perché il direttore della serata è Marco Balich. Saranno momenti indimenticabili per chi la seguirà dal vivo e per tutte le centinaia di milioni di spettatori che lo vedranno in tv".

A proposito dell'affetto ricevuto da Cristian Chivu per il ruolo di tedoforo della fiaccola olimpica, Marotta ha aggiunto: "E' sicuramente un testimonial importante perché rappresenta valori come la cultura del lavoro. E' partito dalla Romania e ha avuto successo in una disciplina difficile attraverso la concorrenza. Oggi è l’allenatore di una delle squadre più importanti al mondo, ma sicuramente è una persona e un grande professionista che sa insegnare il gioco del calcio e lo considera, anche per gli allievi di oggi, una palestra di vita per il futuro".