La lunga trattativa con l'Inter alla fine non è arrivata alla fumata bianca e alla fine Branimir Mlacic ha scelto l'Udinese. Il difensore croato, arrivato in Friuli dall'Hajduk Spalato, si presenta in conferenza stampa come nuovo giocatore bianconero e spiega cosa l'ha spinto a scegliere questa nuova tappa della sua carriera: "Ho scelto questo club perché l'ho sentito come il passaggio giusto per me, tanti giocatori forti sono usciti da qui e secondo me questa è la tappa giusta", le parole del classe 2007.

"Su Mlacic posso dire che lo seguiamo da tanto. È un ragazzo interessante, molto forte, che ha già fatto uno step importante venendo qui da noi - assicura Gökhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese - . Ho parlato con Rakitic, mi ha parlato del ragazzo e me lo ha descritto come un lavoratore che vuole crescere passo dopo passo. E' importante saper fare il passo non più lungo della gamba".